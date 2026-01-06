Sie engagierte sich in der AfD-Landtagsfraktion für Tierschutz und Forstwirtschaft. Jetzt ist die brandenburgische Landtagsabgeordnete Kathleen Muxel an den Folgen einer Krankheit gestorben.

Sie war seit 2019 Landtagsabgeordnete - jetzt ist die AfD-Politikerin Kathleen Muxel an den Folgen einer Krankheit gestorben. (Archivbild)

Potsdam - Die brandenburgische AfD-Landtagsabgeordnete Kathleen Muxel und Ehefrau des Bundestagsabgeordneten Rainer Galla ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Sie erlag am Morgen einer kurzen schweren Krankheit, wie ein Sprecher der Familie mitteilte.

Die Politikerin aus Grünheide im Kreis Oder-Spree war seit 2015 AfD-Mitglied und seit 2019 Landtagsabgeordnete, wie es auf der Landtagsseite heißt. Muxel war Sprecherin der Landtagsfraktion für Tierschutz und Forstwirtschaft und äußerte sich auch, wenn es um Umweltaspekte der Tesla-Fabrik in ihrer Heimat Grünheide ging.