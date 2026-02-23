Ulrich Siegmund bestreitet, bei seinen Firmenangaben an den sachsen-anhaltinischen Landtag Fehler gemacht zu haben. Ein Prüfverfahren hält er für „unnötig“. Was er zu den Vorwürfen sagt.

Magdeburg - Der sachsen-anhaltische AfD-Politiker Ulrich Siegmund hat den Vorwurf zurückgewiesen, seine unternehmerische Tätigkeit nicht korrekt bei der Landtagsverwaltung angezeigt zu haben. Die Einleitung eines Prüfverfahrens sei „unnötig“, sagte Siegmund der Deutschen Presse-Agentur. „Die jeweiligen Beteiligungen habe ich dem Landtag jährlich und ordnungsgemäß mitgeteilt, so dass ich den Meldepflichten nachgekommen bin.“

In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Siegmund führt die AfD als Spitzenkandidat in den Wahlkampf. Laut Medienberichten sollen dem 35-Jährigen Fehler bei veröffentlichungspflichtigen Angaben zu seiner unternehmerischen Tätigkeit unterlaufen sein. Die Verwaltung des Landtags von Sachsen-Anhalt bestätigte, dass sie ein entsprechendes Prüfverfahren eingeleitet hat.

Die Landtagsverwaltung sei auf seine unternehmerische Tätigkeit als Geschäftsführer und Gesellschafter ordnungsgemäß hingewiesen worden, sagte Siegmund. Mittlerweile hat sich der AfD-Politiker jedoch davon zurückgezogen. „Ich habe inzwischen sämtliche Firmenbeteiligungen abgegeben, um mich vollständig auf die Aufgabe der Ministerpräsidentenkandidatur zu konzentrieren.“