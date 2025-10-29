Vor der Landtagssitzung steht eine Debatte über die Antifa und Linksextremismus an. Das Sonderplenum hatte die AfD beantragt - aus einem bestimmten Grund.

Im Thüringer Landtag will die AfD in einem Sonderplenum über Linksextremismus sprechen. (Archivbild)

Erfurt - In einem Sonderplenum vor der regulären Landtagssitzung diskutieren die Abgeordneten am Mittwoch (Beginn: 12.00 Uhr) auf Antrag der AfD über Linksextremismus und die Antifa. Die AfD hatte die Sondersitzung nach Angaben ihres Vize-Fraktionschefs Daniel Haseloff auch deshalb beantragt, weil es ihrer Ansicht nach generell zu wenige Landtagssitzungen gibt. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.

In der anschließenden regulären Landtagssitzung (Beginn: 14.00 Uhr) sollen in einer Regierungsbefragung Bildungsminister Christian Tischner (CDU) und Umweltminister Tilo Kummer (BSW) den Abgeordneten Rede und Antwort stehen.