München - Abgeordnete im Fußballtrikot am Rednerpult? Die Präsidentin des bayerischen Landtags, Ilse Aigner, ist angesichts der wachsenden EM-Begeisterung dafür offen. „In Trainingshose ist das für mich schwer vorstellbar – aber in Kombination mit einem Anzug, Rock oder Blazer durchaus denkbar“, sagte die CSU-Politikerin dem Radiosender „Antenne Bayern“.

Die Fußball-EM und die Förderung des Sports in Bayern seien im Landtag zuletzt Themen gewesen „und dürfen das auch optisch sein“, sagte Aigner. „Allerdings müssen die Abgeordneten schon die Würde des Hohen Hauses wahren.“

In der Hausordnung des bayerischen Landtags finden sich keine expliziten Kleidungsvorschriften für Abgeordnete oder Besucherinnen und Besucher. Allerdings ist beim eigenen Verhalten im Maximilianeum demnach „die Würde des Hauses zu achten und auf die Arbeit im Haus Rücksicht zu nehmen“.

Nordrhein-Westfalen macht es vor

Zuvor hatte der Landtag Nordrhein-Westfalens in Düsseldorf klargestellt, dass Abgeordnete dort am Freitag vor dem EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien (Anpfiff: 18.00 Uhr) im Trikot erscheinen dürfen. Bei einer Rede müssen sie laut einem Landtagssprecher aber Blazer oder Sakko drüberziehen. Der sportpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Jens-Peter Nettekoven, kündigte an, die Möglichkeit am Freitag im Plenum nutzen zu wollen.

Im bayerischen Landtag steht am Freitag keine Sitzung des gesamten Plenums auf dem Programm.