Alba Berlin reichen in Vechta zwei starke Viertel, um den elften Bundesliga-Sieg einzufahren. Die Berliner sind immer in Führung, lassen es allerdings am Ende etwas schleifen.

Berlin - Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga in der Spitzengruppe. Die Berliner gewannen vor 3.140 Zuschauern beim Tabellen-13. Rasta Vechta mit 95:83 (52:42). Alba bleibt damit Dritter, punktgleich mit dem Zweiten Würzburg Baskets. Beste Werfer beim Hauptstadt-Club waren Justin Bean mit 18 und Moses Wood mit 15 Punkten.

Trainer Pedro Calles musste erneut auf Alex O’Connell (Knieprobleme) und den gerade erst nach langer Verletzungspause zurückgekehrten Center Martynas Echodas (Infekt) verzichten. Dennoch übernahm sein Team gleich die Kontrolle. Alba agierte in der Defensive sehr aufmerksam und gestattete Vechta keine einfachen Würfe. Und in der Offensive drückten die Gastgeber immer wieder aufs Tempo und zeigten sich effektiv.

Alba setzt sich im dritten Viertel vorentscheidend ab

Schon Mitte des ersten Viertels wurde der Vorsprung erstmalig zweistellig (17:6). Im zweiten Abschnitt wuchs er sogar auf 19 Zähler an (37:18). Danach kamen die Gastgeber aber besser in die Partie. Alba ließ die Gegner zu oft zu einfach zum Korb ziehen. Und dort bereitete zudem der nachverpflichtete Ex-Nationalspieler Tibor Pleiß den Berlinern Probleme. So schmolz der Vorsprung bis zur Pause.

Die Gäste übernahmen dann aber nach dem Seitenwechsel wieder die Regie. Ende des dritten Viertels war der Vorsprung wieder auf 23 Punkte angewachsen (77:54). Mit dem klaren Vorsprung im Rücken ließ es Alba dann im letzten Abschnitt etwas lockerer angehen. In Gefahr geriet der Sieg aber nicht mehr.