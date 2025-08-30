Nach Hamburg besiegt das neu formierte Team aus der Hauptstadt mit Braunschweig den nächsten Ligakonkurrenten. Dabei ist die Mannschaft noch immer nicht komplett.

Oranienburg - Die Basketballer von Alba Berlin haben auch ihr zweites Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Das Team von Trainer Pedro Calles gewann am Samstag in der ausverkauften MBS-Arena in Oranienburg gegen den Bundesliga-Konkurrenten Löwen Braunschweig mit 84:69 (52:41). Beste Berliner Werfer waren die beiden Neuzugängen Boogie Ellis mit 19 und Moses Wood mit 15 Punkten.

Alba trat mit nur neun Profis an, da Kapitän Martin Hermannsson derzeit mit der isländischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft weilt. Dafür gab der erst am Mittwoch verpflichtete US-Amerikaner J'Wan Roberts sein Debüt im Alba-Trikot. Ergänzt wurde der Kader durch Jugendspieler und Gastspieler Bennet Hundt.

Am letzten Sonntag besiegte Alba bereits die Veolia Towers Hamburg mit 107:74. Am Freitag und Samstag warten dann aber größere Kaliber als Testgegner. Dann treten die Berliner beim „Costa del Sol“-Turnier in Malaga gegen Gastgeber Unicaja Malaga und gegen Real Madrid an. Pflichtspielauftakt ist am 3. Oktober daheim gegen Aufsteiger Trier.