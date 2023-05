Die deutliche Niederlage hinterließ erstmal Spuren. Zeit, sich davon zu erholen bleibt Alba Berlin nicht. Was besser werden muss am Mittwoch gegen Ulm, wissen Spieler und Trainer auch so.

Berlin (dpa/bb) – - Ein wenig unter Schock stand Alba Berlin nach dem Playoff-Auftakt in heimischer Halle. Niemand hatte eine so deutliche Pleite erwartet. „Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir mal weniger als 70 Punkte gemacht haben. Das war ein wirklich schlechtes Spiel von unserer Seite“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem 64:88 gegen ratiopharm Ulm - die höchste Saisonpleite in der Liga zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.

In der Best-of-Five-Serie liegt Alba nun 0:1 hinten. „Und mehr auch nicht“, sagte Ojeda. Viel Zeit, etwas zu ändern, bleibt ohnehin nicht. Schon am Mittwoch wartet Spiel zwei in Ulm (19.00 Uhr/Magentasport). „Die Wut und die Frustration müssen wir jetzt in Energie umwandeln“, forderte Flügelspieler Louis Olinde. Aber am Sonntag hatte kaum ein Spieler Normalform. „Viele Spieler hatten nicht ihren besten Tag. Das kann passieren, aber das ist nicht die Normalität“, sagte Ojeda.

Vor allem physisch überraschte Ulm den Favoriten. „Das müssen wir in Spiel zwei ändern, ansonsten wird es schwer für uns“, sagte Guard Jonas Mattisseck. Der versucht, sein Team wachzurütteln. „Wir müssen härter spielen. Es sind Playoffs, da wird anders agiert, die Teams spielen anders, sind deutlich aggressiver, deutlich physischer“, sagte er.

Ein wenig erschreckend war es aber doch, wie die Berliner im letzten Viertel einbrachen. „In so einem Playoff-Spiel geht es nicht irgendwie um Punktedifferenz. Du verlierst einfach das Spiel. Aber das war unprofessionell von uns, das darf uns nicht passieren. Da müssen wir weiterspielen und weiterkämpfen“, sagte Mattisseck. Eigentlich ist Alba dafür bekannt, bis zum Ende eines Spiels am Limit zu bleiben.

Möglicherweise ist es ein Zeichen, dass die Berliner nach einer langen, komplizierten Saison kaum noch Kraftreserven haben. „Wir sind in dieser Saison deutlich erschöpfter als in den Jahren zuvor. Da haben wir die Playoffs immer mit viel Energie erreicht. Aber dieses Jahr ist es für uns deutlich schwieriger, diese Energie zu finden“, sagte Ojeda.

Die Belastung von Euroleague, Bundesliga, Europameisterschaft und Olympia sei einfach zu hoch gewesen. Selbst die zehn Tage Pause vor Playoff-Start konnte daran nichts ändern. „Wir hatten gehofft, es hilft ein bisschen, aber es hat nicht viel geholfen“, sagte der Sportdirektor.