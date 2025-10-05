Nach dem Patzer zum Auftakt gelingt Alba die Wiedergutmachung. Bei Aufsteiger Jena hat der Ex-Meister nur kurzzeitig Probleme und gewinnt am Ende klar.

Jena/Berlin - Zwei Tage nach der überraschenden Heimpleite gegen Aufsteiger Gladiators Trier hat Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Die Berliner gewannen beim zweiten Aufsteiger Science City Jena mit 97:78 (49:49). Beste Werfer waren Malte Delow mit 20 Zählern und Justin Bean mit 15 Punkten.

Die Gäste hatten vor 3.125 Zuschauern zunächst einige Probleme mit den aggressiven Thüringern. Nach nicht einmal fünf Minuten war deren Foulgrenze bereits erreicht. Alba steigerte sich dann in der Defensive und kam vermehrt zu Ballgewinnen. So konnten sich die Berliner schon früh etwas absetzen, nach sieben Minuten war die Führung beim 21:10 erstmalig zweistellig.

Alba sorgt früh für Entscheidung

Jena kam im zweiten Viertel dann zumindest offensiv besser ins Spiel, aber Alba hielt weiter dagegen und kam nach Ballgewinnen immer wieder zu einfachen Punkten durch Schnellangriffe. Bis auf 14 Punkte konnten die Berliner noch vor der Pause davonziehen (35:21). Erst als sie selbst einige Würfe vergaben, konnten die Gastgeber vor der Pause wieder etwas verkürzen.

Nach dem Seitenwechsel leisteten sich die Gäste einige Unkonzentriertheiten. Gleich zweimal gelang es ihnen nicht, innerhalb der vorgeschriebenen fünf Sekunden einen Einwurf ins Spiel zu bringen. Mitte des dritten Viertels konnte Jena so auf 51:56 herankommen. Aber Alba hatte die passende Antwort und zog anschließend wieder davon. Zu Beginn des letzten Viertels waren die Berliner bis auf 80:56 davongeeilt. Damit war die Partie vorzeitig entschieden.