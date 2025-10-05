Ein Motorradfahrer kommt in einer Linkskurve ins Schleudern, stürzt und prallt kurz darauf gegen ein Auto. Er überlebt den Unfall nicht.

Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Mittelsachsen von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden.

Flöha - Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Mittelsachsen von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der 45-Jährige war zuvor auf der B 180 aus Flöha kommend in Richtung Altenhain unterwegs, als er in einer Linkskurve ins Schleudern kam und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Das Motorrad rutschte demnach auf die linke Fahrbahnseite, der Fahrer löste sich von der Maschine und prallte dann mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Der 45-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Straße war für mehr als drei Stunden voll gesperrt. Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst unklar.