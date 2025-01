Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin konnten beim mühsamen Auswärtssieg bei den Skyliners Frankfurt nur selten überzeugen, am Ende zählten aber nur die zwei Punkte. „Wir haben in dieser Saison schon oft gut gespielt, aber trotzdem verloren. Jetzt war es mal wichtig, obwohl wir nicht gut spielten, trotzdem in der Lage zu sein, das Spiel zu gewinnen“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem 75:61-Auswärtssieg am Sonntag in der Basketball-Bundesliga.

Dennoch bleibt Alba nur 15. „Wir wissen, dass wir mal mehrere Spiele in einer Reihe gewinnen müssen. Darauf müssen wir Stück für Stück aufbauen“, sagte Ojeda.

Schwache Distanzwurf-Quote

In Frankfurt war dem Team immer noch eine gewisse Verunsicherung anzumerken. Vor allem bei den Distanzwürfen. Von 30 Versuchen jenseits der Drei-Punkte-Linie landeten nur sieben im Korb.

Ein sonst eigentlich guter Schütze wie Jonas Mattisseck traf von seinen sieben Versuchen keinen einzigen. Für Ojeda eine Kopfsache. „Es greifen noch nicht wieder alle Automatismen. Und das kann dann schnell in deinem Kopf hochkommen“, sagte er.

Neuzugang Michael Keesens war in Frankfurt noch nicht dabei. Der 2,05 Meter große Center war vom Euroleague-Konkurrenten Paris nachverpflichtet worden, kam aber erst am Freitag nach Berlin. „Er soll erst einmal mit den Athletik-Trainern arbeiten und Tests absolvieren“, sagte Ojeda. Am nächsten Samstag daheim gegen die MLP Academics Heidelberg (20.00 Uhr/Dyn) ist sein Debüt geplant.

Harte Euroleague-Woche

In der Euroleague ist der deutsche Center nicht spielberechtigt. Dort müssen die Berliner am Dienstag bei Armani Mailand (20.30 Uhr) und am Donnerstag bei Asvel Villeurbanne (20.00 Uhr/beide Magentasport) ran. Mit dabei sein wird wieder der neue Assistenztrainer Pedro Calles. Am Samstag hatte der Spanier sein erstes Alba-Training mitgeleitet, in Frankfurt saß er mit auf der Bank.

Das Team reist am Montag von Frankfurt aus direkt Richtung Mailand weiter. „Bei den vielen Reisen gibt es für ihn die Möglichkeit das Team besser kennenzulernen und mit den anderen Trainern zu arbeiten“, sagte der Sportdirektor. Erst am Freitag kehrt das Team zurück nach Berlin – nach vier Auswärtsspielen in acht Tagen.