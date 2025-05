Nur ein Heimsieg im letzten Punktspiel gegen Absteiger Göttingen erhält Alba die Chance auf einen Playoff-Platz. Welche Platzierung es am Ende wird, hängt auch von der Konkurrenz ab.

Alba will direkt in die Playoffs: „Mit breiter Brust“

Alba-Trainer Pedro Calles will mit einem guten Gefühl ins Saisonfinale gehen

Berlin - Wenn Alba Berlin am Donnerstag in der Basketball-Bundesliga den Tabellenletzten BG Göttingen (18.30 Uhr/Dyn) empfängt, haben die Berliner ein klares Ziel. „Wir müssen dieses Spiel gewinnen, um in die Position zu kommen, die wir wollen. Und wir wollen natürlich mit einem guten Gefühl in die entscheidende Saisonphase gehen“, sagte Trainer Pedro Calles.

Die Berliner haben sich in den letzten Wochen auf Platz sechs, dem letzten Playoff-Platz, hochgearbeitet. Die Teams liegen in der Tabelle aber noch dicht beieinander und die meisten Konkurrenten haben ein Spiel weniger als Alba absolviert. „Wir spielen erst und dann gucken wir, wo wir stehen“, kündigte deshalb Nationalspieler Malte Delow an.

Alba mit neuem Selbstbewusstsein

Und da ist noch vieles möglich. Im schlechtesten Fall müsste Alba kommende Woche in die Playins gehen, im besten Fall ist sogar noch Platz vier drin. Dann ginge es direkt in die Playoffs und die Berliner hätten im Viertelfinale sogar das Heimrecht. „Wir hätten schon Lust direkt in die Playoffs zu gehen. Dann kann man sich auch länger auf den Gegner vorbereiten“, sagte Delow.

Für Alba geht es im letzten Spiel auch darum, den guten Trend der letzten Wochen zu bestätigen. Die Rollen im Team sind klarer verteilt, zudem müssen Spieler nicht mehr auf für sie ungewohnten Positionen aushelfen.

„Jetzt konnten wir mehr trainieren. Und Training hilft sehr viel dabei, dieses Selbstbewusstsein in das System zu finden“, sagte Delow. „Da haben wir in den letzten Wochen einen guten Job gemacht und können mit breiter Brust in das Saisonfinale gehen.“