Zwickau - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben die Grundlage für den Klassenerhalt in der Bundesliga geschaffen. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch konnten die erste Partie in den Play-downs gegen den TSV Bayer Leverkusen mit 27:18 (12:7) zu ihren Gunsten entscheiden. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Laura Szabo (8/4) und Kaho Nakayama (5). Für Leverkusen erzielten Johanna Andresen (5) und Pia Terfloth (4) die meisten Tore. Das Rückspiel um den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse findet am 14. Mai in Leverkusen statt.

Nach einem ausgeglichenem Beginn zogen die Gastgeberinnen vom 7:6 nach 20 Minuten bis zur Pause auf fünf Treffer davon und bauten den Vorsprung bis zur 42. Minute auf 20:12 aus. Beim 27:17 lagen die Zwickauerinnen dank ihrer überragenden Torfrau Barbara Victoria Gyori (19 Paraden) sogar mit zehn Treffern vorn.