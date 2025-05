Berlin - Die Schauspielerin Carmen Steinert ist mit dem diesjährigen Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet worden. Sie erhielt die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung zum Abschluss des Theatertreffens der Berliner Festspiele für ihre Rolle in der Inszenierung „Blutbuch“ des Theaters Magdeburg, wie die Veranstalter mitteilten. Das Stück in der Regie von Jan Friedrich war während des Theatertreffens als eine der zehn eingeladenen Produktionen zweimal zu sehen.

Die Entscheidung über die Auszeichnung traf in diesem Jahr die Schauspielerin Bettina Stucky als Alleinjurorin nach Sichtung der Inszenierungen. Sie attestierte der Preisträgerin „große schauspielerische Intelligenz“ und zeigte sich fasziniert von deren Wirkung auf die Zuschauer: „Und dann leuchtet jemand auf der Bühne.“

Schon als Kind theaterbegeistert

Steinert, geboren 1994 im österreichischen Graz, spielte den Angaben zufolge schon im Kindergarten gern Theater. Sie lebte in Halle an der Saale, Oberösterreich und Wien, bevor es sie 2013 für das Schauspielstudium wieder nach Graz an die Kunstuniversität verschlug. 2016 gewann sie mit ihrem Jahrgang beim Bundeswettbewerb deutschsprachiger Schauspielstudierender in Bern den Max-Reinhardt-Preis.

Mehrere Auszeichnungen

2017 kam sie an das Theater Magdeburg. Dort wurde sie 2019 mit dem Förderpreis des Fördervereins dieses Theaters ausgezeichnet und war bis 2024 Ensemblemitglied. Im selben Jahr erhielt die Inszenierung „Blutbuch“ beim Festival Radikal jung in München den Publikumspreis.

Der Alfred-Kerr-Darstellerpreis wurde 1991 ins Leben gerufen. Die Auszeichnung erinnert an den Schriftsteller, Theaterkritiker und Journalisten Alfred Kerr (1867-1948).