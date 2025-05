Die Basketball Löwen Braunschweig haben in der BBL ihr erstes Playoff-Spiel gegen die Fit/One Würzburg Baskets deutlich gewonnen. Vor Ort in Braunschweig: Basketball-Weltmeister Dennis Schröder.

Jesus Ramirez feierte mit Braunschweig einen gelungenen Start in die Playoffs.

Braunschweig - Die Basketball Löwen Braunschweig haben vor den Augen von Basketball-Weltmeister Dennis Schröder in der Basketball-Bundesliga ihr erstes Playoff-Spiel gewonnen. Zum Auftakt der Viertelfinalserie hatte der Hauptrundendritte gegen die Fit/One Würzburg Baskets mit 92:79 (51:39) keine Probleme. Schröder ist Hauptgesellschafter des Braunschweiger Clubs, bei dem er seine Profikarriere begonnen hat. In der NBA endete die Saison für Schröder bereits Anfang Mai, mit den Detroit Pistons schied er in der ersten Runde der Playoffs aus.

Die Braunschweiger kontrollierten die Partie von Beginn an, trafen im ersten Viertel jeden ihrer sieben Dreier und hatten beim Stand von 30:15 doppelt so viele Punkte erzielt wie die Gäste. Dass die Würzburger zur Pause auf 39:51 verkürzten, hatten sie vor allem Hannes Steinbach zu verdanken: Das 19 Jahre alte Talent traf in der ersten Hälfte jeden seiner sechs Würfe aus dem Feld.

Braunschweig trifft 14 Dreier

Mit einem 8:0-Lauf eröffneten die Gastgeber die zweite Hälfte und setzten sich auf bis zu 21 Zähler Differenz ab. Am Ende hatten die Braunschweiger 14 ihrer 26 Dreier versenkt, allein TJ Crockett (24 Punkte) traf fünfmal von außen. Die Würzburger mussten mit Zachary Seljaas und Owen Klassen auf zwei Spieler verzichten, die sonst in der Startformation stehen, zudem blieb in Jhivvan Jackson (14 Punkte) der wertvollste Spieler der BBL unter seinen Möglichkeiten.

Die beiden Teams hatten sich erst am letzten Spieltag der Hauptrunde gegenübergestanden, damals hatte Braunschweig gewonnen und sich den Heimvorteil in der ersten Runde gesichert. Das zweite Spiel der Best-of-Five-Serie findet am Mittwoch in Würzburg statt. Das Team, das zuerst drei Spiele gewinnt, zieht ins Halbfinale ein.