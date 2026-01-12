weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Unfall bei Hannover Alkoholverdacht nach Unfall mit Falschfahrer auf der A7

Mitten auf der Strecke wendet ein Autofahrer und stößt mit drei weiteren Fahrzeugen zusammen. Drei Menschen werden verletzt. Die Polizei vermutet, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.

Von dpa 12.01.2026, 14:09
Falschfahrer kollidiert mit drei Autos (Symbolbild)
Falschfahrer kollidiert mit drei Autos (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Hannover - Ein 47-jähriger Falschfahrer hat auf der A7 einen Unfall mit drei Verletzten ausgelöst. Der Mann war am Sonntagabend in Richtung Hamburg unterwegs, als er zwischen Kirchhorst und Großburgwedel wendete und in die falsche Richtung weiterfuhr, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kollidierte er mit drei hintereinander fahrenden Fahrzeugen und verletzte dabei sich sowie einen 28-jährigen Fahrer und eine 23-jährige Fahrerin leicht. Eine Bluteinnahme wurde angeordnet, da die Polizei vermutet, dass der Falschfahrer alkoholisiert war.