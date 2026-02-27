Schnelles Internet an jeder Berliner Schule – und das sogar früher als geplant. Warum dieser Schritt so wichtig ist.

Berlin - In Berlin hat jetzt jede der rund 700 öffentlichen Schulen einen leistungsfähigen Glasfaseranschluss für schnelles Internet. Ein entsprechendes Programm sei ein halbes Jahr vorfristig abgeschlossen worden, teilte der Staatssekretär für Schulbau und Schuldigitalisierung, Torsten Kühne, mit. Er sprach von einem wichtigen Meilenstein für die digitale Infrastruktur der Schulen. Davon profitieren etwa 35.000 Lehrkräfte und andere Schulbeschäftigte sowie 400.000 Schülerinnen und Schüler.

Der Senat hatte das Programm im Zuge der Berliner Digitalisierungsstrategie vor etwa dreieinhalb Jahren im Sommer 2022 gestartet. Es umfasste die Ausstattung der Schulen mit einer modernen, digitalen Infrastruktur wie Breitbandanschluss und WLAN, so dass schnelles Internet nun bis ins Klassenzimmer verfügbar ist.

Bund beteiligte sich

Die Kosten bezifferte die Bildungsverwaltung auf mehr als 50 Millionen Euro. 24 Millionen Euro steuerte das Land bei, weitere 27 Millionen Euro stammen aus dem Digitalpakt Schule von Bund und Ländern.

„Schnelles Internet ist heute so wichtig wie Wasser und Strom“, erklärte die Berliner Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung, Martina Klement. „Ohne eine stabile und schnelle Verbindung gibt es keine gute digitale Bildung und keinen Zugang zu Zukunftstechnologien.“ Nun könnten Schülerinnen und Schüler direkt im Unterricht mit modernen digitalen Anwendungen arbeiten, auch mit Künstlicher Intelligenz (KI).