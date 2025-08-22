Im Showgeschäft hat man Barbara Schöneberger schon oft falsche Versprechungen gemacht. Doch auf mindestens eine Gala kann sie sich verlassen. Auch deswegen ist sie dort immer wieder die Moderatorin.

Köln - Barbara Schöneberger liebt Show-Treppen. „Dass ich auch in diesem Jahr wieder den Deutschen Fernsehpreis moderieren darf, erfüllt mich schon mit Freunde“, sagte Barbara Schöneberger zur Ankündigung ihrer jetzt schon achten Moderation der Gala. „Diese Show bietet im deutschen Fernsehen nämlich fast die einzige Gelegenheit, choreographisch mit Gesang einigermaßen anspruchsvoll eine große Show-Treppe herunterzuschreiten. Das wird da genauso gemacht, wie es einem sonst im Showgeschäft oft versprochen, dann aber leider aus tausend Gründen nicht gehalten wird.“ Vor allem aber sei es aber „ein sehr besonderer Abend mit großem Fernsehen für großes Fernsehen“. Die TV-Gala läuft am 10. September um 20.15 Uhr im ZDF.

In ihrer Gestaltung soll die Gala die gesamte Bandbreite des Fernsehens widerspiegeln. Das reicht von Serien und Comedy über News-Live-Schalten bis hin zu großen Musikinszenierungen und vielem mehr.

Den zweiten festlichen Abend des Fernsehpreises, die „Nacht der Kreativen“ für herausragende Leistungen hinter den Kulissen, wird laut Mitteilung Schauspielerin, Sängerin und Comedienne Gisa Flake moderieren. Diese Party steigt bereits am 9. September in der Kölner Flora.

Federführung wechselt jährlich

Die Federführung für den Deutschen Fernsehpreis wechselt Jahr für Jahr. Getragen wird die Auszeichnung von ARD, RTL, Sat.1, ZDF und der Deutschen Telekom. Die Telekom und ihre Streamingtochter MagentaTV sind dieses Jahr verantwortlich. Das ZDF übernimmt die Gestaltung der Show und deren Ausstrahlung zur Primetime.

In der Fachjury sitzen 2025 unter anderem Schauspielerin Valerie Niehaus, Produzent Michael Souvignier und Moderatorin Laura Karasek.