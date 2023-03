Berlin - Der Reiseveranstalter Alltours verzeichnet nach eigenen Angaben trotz der hohen Inflation für die diesjährige Sommersaison einen Buchungsboom bei Pauschalreisen. „Das Interesse an Urlaubsreisen ist nach den Corona-bedingten Reisebeschränkungen der vergangenen Jahre weiterhin sehr groß“, sagte Alltours-Inhaber Willi Verhuven am Dienstag auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin (7. bis 9. März). „Wir ... erleben bei den Urlaubsreisen im Sommer 2023 einen regelrechten Buchungsboom.“

Deutschlands viertgrößter Reiseveranstalter, der bereits im vergangenen Jahr die Vor-Corona-Zahlen bei Gästen und Umsatz übertraf, verzeichnet nach eigenen Angaben bislang über 30 Prozent mehr Gäste für die Sommersaison im Vergleich zum Vorjahr. Das Buchungsaufkommen in der laufenden Wintersaison liege gegenüber dem Vorjahr mit 20 Prozent im Plus und wachse durch eine hohe Lastminute-Nachfrage weiter. Für das gesamte Geschäftsjahr 2022/23 rechnet der Reiseveranstalter mit einem Gästeplus von 20 Prozent.

„Wir stellen fest, dass Urlaubsreisende genauer die Preise vergleichen und insgesamt preissensibler buchen, aber gleichzeitig nicht auf Komfort und Luxus verzichten möchten“, sagte Verhuven. Alltours berichtete wie andere Veranstalter auch von einer starken Nachfrage nach All-Inclusive-Angeboten. Wer fürs Essen und Getränke nicht extra zahlen muss, hat mehr Kontrolle über die Kosten.