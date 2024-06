Torhüter Marcel Höttecke wurde 2012 zum „Unioner des Jahres“ gewählt. Zwölf Jahre später kehrt der 37-Jährige in neuer Funktion zurück.

Berlin - Marcel Höttecke kehrt zum Fußball-Bundesligisten Union Berlin zurück. Der 37-Jährige wird sich ab der kommenden Saison um die Torhüter der U19 kümmern, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Höttecke gehörte von 2010 bis 2013 dem Profiteam an und absolvierte 19 Spiele in der 2. Liga. Die Vertragslaufzeit teilte Union wie üblich nicht mit.

Der in der Spielzeit 2011/2012 zum „Unioner des Jahres“ gewählte Höttecke stand in den vergangenen zwei Saisons beim VfL Osnabrück als Torwarttrainer der Profis unter Vertrag. Davor trainierte der 1,99 Meter lange Ex-Profi die Schlussmänner des Chemnitzer FC sowie die Nachwuchstorhüter von Borussia Mönchengladbach.