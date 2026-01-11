Mitten im Winter fahren Menschen in der britischen Hauptstadt London ohne Hose in die U-Bahn. Die jährliche Veranstaltung erfreut sich großer Beliebtheit.

London - Ohne Hose in die U-Bahn: Wieder haben Dutzende Londoner den tiefen Temperaturen getrotzt und die „No Trousers Tube Ride“ in der britischen Hauptstadt gefeiert - die Fahrt in Unterwäsche. Einmal im Jahr treffen sich die Menschen in Chinatown, um gemeinsam zur U-Bahn zu gehen und für ein paar Stationen die Hosen auszuziehen.

Komplette Nacktheit blieb untersagt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sorgten im sonntäglichen Alltag für Aufmerksamkeit. Menschen mit Hosen machten Fotos von Menschen ohne. Das Wetter spielte nicht so richtig mit, bei etwa 6 Grad Celsius war es frisch und windig, in der U-Bahn störte das aber natürlich weniger.

Der Trend des Ohne-Hose-Fahrens begann eigentlich in New York als „No Pants Subway Ride“, erfreut sich mittlerweile aber auch in der britischen Hauptstadt großer Beliebtheit. Die Organisatoren hatten dazu aufgerufen, sich untenrum so gewöhnlich wie möglich zu kleiden, damit es so aussieht, als hätte man die Hose schlicht vergessen.