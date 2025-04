Königslutter - Ein 82 Jahre alter Pedelecfahrer ist kurze Zeit nach einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Königslutter (Landkreis Helmstedt) gestorben. Nach bisherigen Polizeikenntnissen wollte ein 27 Jahre alter Busfahrer am Montagvormittag abbiegen, als er einen mit hoher Geschwindigkeit fahrenden Pedelec-Fahrer wahrnahm. Der Busfahrer bremste, konnte einen Zusammenstoß mit dem Senioren aber nicht mehr verhindern. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wo er einen Tag später seinen schweren Verletzungen erlag.