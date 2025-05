Für viele Millennials gehört „Yeah!“ zum Soundtrack ihrer Jugend. In Berlin können Fans die Hits des US-Sängers Usher nun an drei Abenden live erleben.

Berlin - US-Sänger Usher („Yeah!“) kommt diese Woche für drei Konzerte nach Berlin. Am Donnerstag spielt er seinen ersten Auftritt in der Uber Arena. Die anderen beiden Termine sind am 2. und 4. Mai. Es sind die einzigen Deutschlandkonzerte während seiner Welttournee „Past Present Future“.

Danach stehen zwei Konzerte in London an. Der 46-Jährige spielte 2024 acht Konzerte in Paris, davor war er 2015 das letzte Mal auf Tour in Europa. Sein neustes und bislang neuntes Studioalbum kam vergangenes Jahr raus und trägt den Titel „Coming Home“.