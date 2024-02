Die Altmark Festspiele stehen seit 2014 für Kultur an besonderen Orten im dünn besiedelten Norden Sachsen-Anhalts. In diesem Jahr wird Geburtstag gefeiert und ein besonderes Programm aufgelegt.

Trompeter Till Brönner spielt zusammen mit seiner Band bei „Jazz im Kloster Jerichow“ in Jerichow.

Gardelegen - Die Altmark Festspiele feiern ihren zehnten Geburtstag in diesem Jahr mit Veranstaltungen an 18 Orten. Die Jubiläumsausgabe stehe vom 25. Mai bis 7. September unter dem Motto „Zeit zur Reife“, teilte das in Gardelegen ansässige Festspielbüro mit.

Mehr als 300 Künstlerinnen und Künstler werden von Intendant Reinhard Seehafer zum Festspielsommer im Norden Sachsen-Anhalts erwartet. Veranstaltungen gibt es in Kirchen, Gutshäusern, Burgen und Museen. Zur Eröffnung erklingt in Stendal fast genau 200 Jahre nach der Uraufführung Beethovens Neunte mit dem Czech National Symphony Orchestra.

Ein weiterer Höhepunkt soll am 15. Juni die Klassiknacht in der Alten Burg Apenburg werden, zu der unter anderem die Schauspieler Friederike Becht und Michael Rotschopf erwartet werden. Beide lesen und spielen „große Momente der Literatur und des Theaters“. Teil der Altmark Festspiele sind auch die Otto Reutter Tage zu Ehren des 1870 in Gardelegen geborenen Kleinkünstlers und Komikers.

Weiterhin präsentieren die Altmark Festspiele zum ersten Mal gemeinsam mit der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt das Festival „Jazz im Kloster Jerichow“. Es soll vom 9. bis 11. August stattfinden.

Veranstaltungsorte werden im Rahmen des Festspielsommers auch einige Bismarck-Häuser sein, etwa die in Birkholz und Krevese. Beim Abschlusskonzert in Salzwedel sind erneut das Czech National Symphony Orchestra und der Violinist Asi Matathias zu hören, unter anderem mit der Ouvertüre zur Wagner-Oper „Tannhäuser“.