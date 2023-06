Am Abend vor „Tag X“: Randale bei „Massencornern“ in Leipzig

Ein Transparent mit der Aufschrift "Demo am Tag X“ und "# Free Lina" hängt an der Fassade eines Hauses im Osten der Stadt.

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Connewitz hat es am Freitagabend beim sogenannten „Massencornern“ Angriffe auf Polizisten gegeben. Nach einem zunächst friedlichen Verlauf flogen aus einer Menge von mehreren Hundert Vermummten am Wiedebachplatz heraus laut einer Reporterin der Deutschen Presse-Agentur plötzlich Steine und Pyrotechnik auf Beamte. Zudem brannten Barrikaden aus Mülltonnen und Baustellenabsperrungen. Die Polizei setzte Tränengas ein.

In sozialen Netzwerken hatte es aus der linken Szene einen Aufruf zum „Massencornern“ gegeben, um trotz des Verbots der „Tag X“-Demo am Samstag Solidarität mit der verurteilten Studentin Lina E. zu zeigen. Diese war am Mittwoch mit drei Mitangeklagten wegen Überfällen auf vermeintliche oder tatsächliche Neonazis zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.