Am Prüfungstag: Bombendrohungen an 35 Thüringer Schulen

Erfurt - Noch unbekannte Täter haben am Montag Drohmails an 35 Thüringer Schulen verschickt. Es habe sich immer um den gleichen Wortlaut gehandelt, erklärte ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Thüringen der Deutschen Presse-Agentur. Die Beamten hätten in allen Fällen die Bedrohungslage vor Ort überprüft. Die Wahrscheinlichkeit für den „Eintritt eines Schadensfalls“ sei überall als „äußerst gering“ eingeschätzt worden, sagte der Sprecher.

Der Großteil der Schulen habe den Unterricht regulär aufgenommen. In vier Fällen sei es zu Verspätungen, Unterbrechungen oder Unterrichtsausfall gekommen. Betroffen gewesen seien verschiedene Schulformen, so der Polizeisprecher.

In der Landeshauptstadt erhielten 12 Schulen solche Mails. Unter anderem auch an Schulen in Jena (6), Gera (4), Gotha (3) und Nordhausen (3) kamen Drohmails an. Einzig im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Suhl habe es keine Fälle gegeben.

Am Montag wurden in Thüringens Realschulen die Abschlussprüfungen in Mathematik geschrieben. Sie konnten bis auf einen Fall regulär durchgeführt werden, wie das Bildungsministerium erklärte. In Bad Frankenhausen im Kyffhäuserkreis muss die Prüfung von zwei Schulklassen nachgeholt werden.