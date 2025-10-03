Nadiem Amiri vom FSV Mainz 05 gehört erneut zum Kader der deutschen Nationalmannschaft. In den anstehenden WM-Qualifikationsspielen will er wieder volle Leidenschaft auf den Platz bringen.

Nikosia - Nadiem Amiri vom FSV Mainz 05 fühlt sich nach der erneuten Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft „brutal“ geehrt. „Ich werde wieder alles geben, um mein Leben kämpfen, um mein Leben spielen“, sagte der Mittelfeldspieler nach dem 1:0 zum Auftakt der Ligaphase in der Conference League bei Omonia Nikosia.

Der 28-Jährige erzielte auf Zypern mit einem verwandelten Foulelfmeter den Mainzer Siegtreffer (75. Minute). Schon seit Monaten präsentiert sich Amiri beim FSV in Topform.

Erst zum Hamburger SV, dann zur Nationalelf

In der vergangenen Länderspielphase beim 3:1 in der WM-Qualifikation gegen Nordirland gelang ihm zudem sein erstes Länderspieltor. Am Donnerstag wurde er für die Qualifikationsspiele gegen Luxemburg am 10. Oktober in Sinsheim sowie in Nordirland am 13. Oktober erneut in den Kader berufen. Er freue sich „extrem, wieder dabei zu sein“, sagte Amiri dem Streamingdienst RTL+.

Zunächst aber steht für Amiri und die Mainzer am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) noch der siebte Bundesliga-Spieltag beim Hamburger SV auf dem Programm.