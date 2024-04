Hameln - Ein Amokalarm am Albert-Einstein-Gymnasium in Hameln hat Schüler und Lehrer aufgeschreckt. Es gab jedoch schnell Entwarnung: Ein Schüler war am Dienstag unbeabsichtigt gegen den Alarmknopf gekommen und hatte das Warnsignal ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Der Schüler meldete sich sofort bei der Schulleitung, die dann den Fehlalarm bestätigte. Die Schüler blieben zunächst in ihren Klassenräumen. Kinder, die in der Pause waren, verließen den Schulhof oder blieben vor dem Gebäude, wie die Polizei weiter mitteilte. Eine Schülerin erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden. Der Unterricht ging wieder weiter.