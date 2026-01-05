Der 1. FC Union Berlin gewinnt in 120 Minuten gegen Drittligist Erzgebirge Aue mit 2:1. Bei den Sachsen gibt ein ehemaliger Fußball-Nationalspieler sein Debüt an der Seitenlinie.

Aue (dpa/bb) - Am 54. Geburtstag seines Trainers Steffen Baumgart hat Fußball-Bundesligist Union Berlin den XXL-Test gegen Erzgebirge Aue mit 2:1 (2:0) gewonnen. Die Partie vor 2.332 Besuchern im Erzgebirgsstadion, darunter rund 200 Union-Fans, fand über zweimal 60 Minuten statt.

Die Tore für die Gäste schossen Aljoscha Kemlein (9. Minute) und Oliver Burke (54.). Zudem trafen Leopold Querfeld (28.) und Kemlein (57.) jeweils den Pfosten. Aue besaß im Spielverlauf bei minus acht Grad Celsius auch einige Gelegenheiten. Nachdem beispielsweise Julian Günther-Schmidt an Torwart Matheo Raab gescheitert war, konnte Maximilian Schmid in der 108. Minute auf 1:2 verkürzen.

Premiere für Aues neuen Sport-Geschäftsführer

Der Union-Sieg fiel aber insgesamt hoch verdient aus. Beide Teams wechselten im Spielverlauf reichlich durch. Bei Union fehlten die angeschlagenen Akteure Tom Rothe, Robert Skov und Dmytro Bohdanow sowie der erkrankte Mittelfeldmann Rani Khedira.

Für die Hauptstädter war es die Generalprobe für das nächste Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05. Aue muss erst am 17. Januar wieder bei Hansa Rostock ran. Für den ehemaligen Nationalspieler Michael Tarnat war es das erste Spiel als Sport-Geschäftsführer der Sachsen.