In Berlin stirbt eine Seniorin während des Stromausfalls. Rettungskräfte konnten ihr nicht mehr helfen – die Hintergründe sind noch unklar.

Berlin - Eine 83-jährige Frau ist während des Stromausfalls in dem betroffenen Gebiet in Berlin gestorben. Ein Angehöriger habe die Frau am Dienstagabend leblos in ihrer Wohnung gefunden, sagte Polizei-Vizepräsident Marco Langner bei der Pressekonferenz im Roten Rathaus. Im Rettungswagen sei vergeblich versucht worden, sie wiederzubeleben. Über die mögliche Todesursache sagte Langner nichts.