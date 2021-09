Anchor-Award und internationales Line-up auf Festival

Hamburg - Der letzte Tag des Reeperbahn-Festivals steht im Zeichen der nächsten Generation: Heute um 18.00 Uhr wird der Anchor-Award für aufstrebende Newcomer im St. Pauli Theater verliehen. Nachdem die Verleihung vergangenes Jahr im Hybrid-Format stattfand, ist dieses Jahr die Jury wieder vor Ort. Im Rennen um den undotierten Preis sind in diesem Jahr Florence Arman, May the Muse, Yard Act, PVA, Lie Ning und OSKA. Zu den Juroren gehören Tony Visconti, Emeli Sandé und Yvonne Catterfeld. Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) soll eine Rede halten.