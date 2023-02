Dresden - André Haber wird zur kommenden Saison neuer Cheftrainer beim Handball-Zweitligisten HC Elbflorenz. Der 36-Jährige wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Dresden bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet, zuerst die „Bild“.

Haber war von September 2018 bis Oktober 2022 Cheftrainer beim SC DHfK Leipzig in der Handball-Bundesliga, wurde nach zahlreichen sieglosen Spielen beurlaubt. Insgesamt arbeitete der aus Meerane stammende studierte Sportwissenschaftler 15 Jahre lang in verschiedenen Funktionen für die Messestädter.

In Dresden soll er nach Ende dieser Saison Rico Göde beerben. Der 40-Jährige ist seit April 2019 Cheftrainer des ambitionierten Zweitligisten, der in naher Zukunft den Aufstieg in die Beletage anstrebt. Göde war in Dresden im Herbst nach neun sieglosen Spielen in die Kritik geraten, doch Vereinspräsident Uwe Saegeling hielt am Trainer fest. Derzeit belegen die Elbestädter den 14. Platz, feierten aber zuletzt einen Überraschungssieg bei Spitzenreiter Balingen-Weilstetten. Göde selbst soll aber dem Verein erhalten bleiben und wird das Amt von Karsten Wöhler als Sportlicher Leiter übernehmen. Die Trennung von Wöhler hatte der Zweitligist am Dienstag offiziell bekanntgegeben.

Haber soll nach Informationen der „Bild“ auch Nationalspieler Max Janke (Minden) als einen seiner Ex-Schützlinge mitbringen.