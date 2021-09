Andreas Kruppert neuer Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Bitburg - Der neue Landrat im Eifelkreis Bitburg-Prüm heißt Andreas Kruppert. Der 41 Jahre alte CDU-Kandidat erhielt bei der Wahl laut vorläufigem Endergebnis am Sonntag 64,5 Prozent der Stimmen. Das teilte die Kreisverwaltung am Abend in Bitburg mit. Gegenkandidatin Julia Köster kam demnach auf 35,5 Prozent. Die 50 Jahre alte Juristin trat für die Freie Wählergemeinschaft (FWG) an.

Der Verwaltungswirt Andreas Kruppert ist seit elf Jahren Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld. Er wurde bei der Wahl sowohl von der CDU als auch von der SPD, den Grünen und der FDP unterstützt.

Er folgt dem ehemaligen Landrat Joachim Streit, der bei der Landtagswahl im März für die Freien Wähler in den Landtag gewählt worden war. Seit Streit in den Landtag gewechselt ist, wurden die Amtsgeschäfte von den Kreisbeigeordneten geführt. Nach Angaben des Kreises soll der neue Landrat oder die neue Landrätin sobald wie möglich das Amt antreten. Es gibt kreisweit rund 80 000 Wahlberechtigte.