Angriff auf Beamten bei VfL-Aufstieg: Ermittlungen

Bochum - Knapp vier Monate nach dem Angriff auf einen Polizisten bei der Aufstiegsfeier des VfL Bochum hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 31 Jahre alte Mann aus Dortmund habe sich über seinen Anwalt gestellt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Ermittler hatten am Dienstag öffentlich mit einem Foto nach dem Mann gesucht. Daraufhin seien mehrere Hinweise eingegangen.

Am 23. Mai feierten Fans den Aufstieg des VfL Bochum in die Fußball-Bundesliga. Der 31-Jährige soll den Beamten auf einem Parkplatz mit beiden Händen gestoßen und dann wieder in der Menschenmenge verschwunden sein. Der Polizist blieb unverletzt. Gegen den Tatverdächtigen werde nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes ermittelt. Er werde nun vorgeladen, sagte der Sprecher.

Bei der VfL-Aufstiegsfeier war es Ende Mai zu zahlreichen Straftaten gekommen - unter anderem wurden Beamte beleidigt und mit Flaschen beworfen. Ermittler werteten daraufhin umfangreiches Videomaterial aus und nahmen mehrere Tatverdächtige in den Blick.