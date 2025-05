Vor dem Stadtderby zweier Leipziger Fußballvereine griffen etwa 30 Menschen rivalisierende Fans an und verletzten einige von ihnen. Nun hat die Staatsanwaltschaft zahlreiche Beschuldigte ermittelt.

Leipzig - Drei Monate nach einem Angriff auf rivalisierende Fußballfans in Leipzig sind zahlreiche Durchsuchungen durchgeführt worden. Zudem sei Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen wegen versuchten Totschlags erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Leipzig mit. Insgesamt waren am Donnerstag 20 Wohnungen durchsucht worden. Ermittelt wird unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall, gefährlicher Körperverletzung sowie versuchten Totschlags.

Am 22. März waren vor dem Stadtderby zwischen Lokomotive Leipzig und BSG Chemie Leipzig acht Menschen an einer Tankstelle attackiert worden. Laut Staatsanwaltschaft war der Angriff aus einer Gruppe von mehr als 30 zum Teil vermummten Männern und Frauen aus dem Fanlager von Lok Leipzig erfolgt. Diese traten und schlugen auf ihre Opfer ein, vier wurden verletzt.

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler Datenträger wie Mobiltelefone, Laptops und Tablets sowie Sturmhauben und weitere Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an.