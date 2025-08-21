Vor der Botschaft der Islamischen Republik Iran in Berlin protestieren Teilnehmer einer Mahnwache schon länger gegen die Führung in Teheran. Nun ist es zu einem Zwischenfall gekommen.

Berlin - Vor der iranischen Botschaft in Berlin-Dahlem hat ein 39-Jähriger nach Angaben der Polizei drei Teilnehmer einer Mahnwache angegriffen. Laut Polizeibericht drang er am Mittwoch in ein Zelt der Mahnwache in der Podbielskiallee ein, beleidigte drei Anwesende im Alter von 32, 45 und 65 Jahren und trat zwei davon gegen den Bauch. Dann, so die bisherigen Erkenntnisse, stieß er einen Tisch und Stühle um.

Wie es weiter hieß, filmte der Mann seinen Angriff mit dem Handy und wollte das Video dann gegen den Willen der anderen Beteiligten im Internet veröffentlichen. Alarmierte Einsatzkräfte beschlagnahmten daraufhin sein Mobiltelefon, wobei der 39-Jährige Widerstand leistete. Er wurde schließlich festgenommen, kam später aber wieder frei.

Die Hintergründe der Attacke werden noch ermittelt. Sowohl der Täter als auch die drei angegriffenen Personen sind laut Polizei iranische Staatsbürger. Die Mahnwache gibt es vor der Botschaft bereits seit rund zwei Monaten. Die Beteiligten - offensichtlich iranische Oppositionelle - fordern, die Botschaft zu schließen, weil diese der verlängerte Arm der iranischen Führung sei.