Michael Zetterer steht für Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Auftakt direkt im Tor - gegen seinen Ex-Club Werder Bremen. Ob er auch auf Dauer die Nummer eins sein wird, entscheidet sich erst noch.

Frankfurt/Main - Keeper Michael Zetterer wird ausgerechnet gegen seinen Ex-Club Werder Bremen erstmals das Tor von Eintracht Frankfurt hüten. Das kündigte Trainer Dino Toppmöller vor dem Auftakt in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) an. „Ich glaube schon, dass das was Spezielles ist - auch für ihn“, betonte der Eintracht-Coach vor dem Heimspiel und fügte hinzu: „Wie sagt man so schön: Das sind die Geschichten, die nur der Fußball schreibt.“

Zetterers Wechsel von Bremen nach Frankfurt war am Mittwoch von beiden Clubs bestätigt worden. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund fünf Millionen Euro.

Toppmöller lässt Nummer-eins-Frage offen

Die Eintracht verpflichtete den 30-Jährigen als Ersatz für Kevin Trapp, der zum französischen Verein Paris FC wechselte. Ob Zetterer allerdings auch auf Dauer die Nummer eins in Frankfurt sein wird, ließ Toppmöller offen. Der Zugang dürfte sich ein Duell mit dem Brasilianer Kauã Santos liefern, der nach einer Kreuzbandverletzung an seinem Comeback arbeitet.

„Am Ende wird er jetzt am Samstag im Tor stehen, und dann schauen wir einfach, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Ich bin ja jetzt auch kein Hellseher und weiß, wie jetzt der weitere Verlauf von Kauã Santos ist“, erklärte Toppmöller. Der Club habe Zetterer unter Vertrag genommen, weil „wir überzeugt sind von ihm als Mensch und auch als Torwart, der in der Lage ist, hier Top-Leistung zu bringen“, so Toppmöller weiter.

Aaronson wechselt in die USA

Während Zetterer gerade erst in Frankfurt angekommen ist, wechselt Mittelfeldjuwel Paxten Aaronson zu den Colorado Rapids in die Major League Soccer. Der 21-jährige Amerikaner, der in der vergangenen Saison an den niederländischen Club FC Utrecht ausgeliehen war, war mit dem Wechselwunsch auf die Eintracht zugekommen - wohl auch, um sich für die Heim-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr zu empfehlen.

„Wir haben dann schon auch eine Verantwortung dem Jungen gegenüber“, sagte Toppmöller und ergänzte: „Wir können ihm nicht die Spielzeit garantieren, die er eigentlich verdient hätte aufgrund seiner Qualität.“

Bei seinem neuen Team erhält Aaronson einen Vertrag bis 2030. Colorado bezeichnete den Wechsel als Rekordtransfer des Clubs. Dem Vernehmen nach kassiert die Eintracht eine Ablöse von rund sieben Millionen Euro. „Für mich ist es ein total spannender Spieler, der einen richtig guten Weg gehen wird“, äußerte Toppmöller.