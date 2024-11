Ein 46-Jähriger verlässt mit seiner Partnerin und dem gemeinsamen Kleinkind einen U-Bahnhof in Neukölln, als er von mehreren Männern angegriffen wird. Sie haben es auf seine Armbanduhr abgesehen.

Angriff auf Mann in Neukölln wegen Armbanduhr

Berlin - Mehrere Männer haben einen 46-Jährigen in Berlin-Neukölln angegriffen und versucht, seine Armbanduhr zu stehlen. Der Mann war am Freitagabend mit seinem 15 Monate alten Kind und seiner Partnerin am U-Bahnhof Leinestraße unterwegs, als ihn die Täter zu Boden brachten, wie die Polizei mitteilte.

Die Täter sollen ihn geschlagen und getreten haben. Sie flüchteten, als es ihnen nicht gelang, die Uhr vom Arm des Mannes zu lösen, wie es hieß. Polizisten nahmen später in der Nähe einen 25 Jahre alten Verdächtigen fest. Nach Aufnahme der Personalien kam er demnach wieder auf freien Fuß.