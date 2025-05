Berlin - Nach einer Attacke von mutmaßlichen Neonazis auf SPD-Mitglieder im Bundestagswahlkampf in Berlin hat einer der vier Angeklagten vor Gericht gestanden. Er habe seine Gesinnung auch mit Gewalt zum Ausdruck bringen wollen, erklärte der 19-Jährige über einen seiner Verteidiger. Bei dem Angriff habe er geschubst, geschlagen und getreten. Inzwischen habe er erkannt, dass er sich auf einem „Irrweg“ befunden habe, hieß es weiter in der Erklärung des Mannes aus Sachsen-Anhalt. Die weiteren Angeklagten schwiegen zu Prozessbeginn vor dem Amtsgericht Tiergarten.

Den Angeklagten im Alter zwischen 17 und 20 Jahren wird unter anderem gefährliche Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Polizisten zur Last gelegt. Ein Wahlkämpfer sei erheblich verletzt worden.

Einig „bei Gelegenheit gegen politische Gegner vorzugehen“

Die jungen Männer sollen am 14. Dezember 2024 aus Sachsen-Anhalt nach Berlin gereist sein, um an einer Demonstration des rechten Spektrums teilzunehmen. Laut Ermittlungen seien die Männer einer gewaltbereiten Jugendszene zuzuordnen, die sich an einer rechtsextremen Ideologie orientiert. Sie hätten sich durch offen zur Schau gestellter rechter Gesinnung verbunden gefühlt und seien sich einig gewesen, „bei Gelegenheit gegen politische Gegner vorzugehen“, heißt es in der Anklage.

Im Ortsteil Lichterfelde sollen die Angeklagten dann zufällig auf zwei SPD-Mitglieder – einen Mann und seine Ehefrau - an einem Informationsstand zur Bundestagswahl getroffen sein. Die Wahlkämpfer seien bedrängt, dann attackiert worden. Der Ehemann sei zu Boden geschubst und getreten worden. Einer der Angreifer habe dabei sogenannte Springerstiefel getragen. Der Ehemann sei erheblich verletzt worden. Anschließend hätten die Angeklagten eingetroffene Polizeikräfte attackiert. Drei der jungen Männer befinden sich in Untersuchungshaft.