In einer Schule in der kanadischen Provinz British Columbia sterben mehrere Menschen durch Schüsse. Das ganze Land steht unter Schock - auch weil die meisten Opfer sehr jung waren.

An einer Schule in Kanada kommen mehrere Menschen durch Schüsse ums Leben. Nun gibt die Polizei bekannt, wer die Tat mutmaßlich ausgeführt hat.

Tumbler Ridge - Nach dem erschreckenden Angriff in einer Schule im Westen Kanadas hat die Polizei die Identität der mutmaßlichen Täterin öffentlich gemacht. „Die Verdächtige wurde als 18 Jahre alte Frau identifiziert“, teilte ein Polizeibeamter der Provinz British Columbia mit. Fest steht nun auch: Sie war selbst eine Bewohnerin der ländlich geprägten Gemeinde Tumbler Ridge.

Die Polizei war am Dienstag (Ortszeit) an eine weiterführende Schule in dem Ort in der westkanadischen Provinz British Columbia gerufen worden. Die mutmaßliche Schützin tötete laut Polizeiangaben sechs Menschen in der Schule und später sich selbst. Zwei weitere Tote wurden in einem Wohnhaus gefunden. Dabei handelt es sich der Polizei zufolge um die Mutter und den Stiefbruder der Tatverdächtigen. Die Polizei hatte zunächst von insgesamt zehn Toten gesprochen, die Angabe aber später auf neun korrigiert.

Zwei Verletzte weiter in kritischem Zustand

Die 18-Jährige soll zunächst ihre Familienangehörigen getötet und sich dann auf den Weg zur Schule gemacht haben. Die Polizei habe die Toten unter anderem im Treppenhaus und in der Bibliothek der Schule gefunden.

Darunter ist eine Lehrkraft, drei Schülerinnen und zwei Schüler zwischen 13 und 17 Jahren. Etwa zwei Dutzend weitere wurden verletzt, mindestens zwei davon seien in kritischem Zustand, hieß es von den Ermittlern. Es gebe ganz unterschiedliche Verletzungen. Einige davon seien entstanden, als die Menschen in der Schule versuchten, sich zu verbarrikadieren und sich in Sicherheit zu bringen.

Ein Schüler berichtete dem Sender CBC: „Wir haben Tische genommen und die Türen verbarrikadiert.“ Das Ganze habe „fast surreal“ gewirkt. „Es fühlte sich an, als wäre ich an einem Ort, den ich bislang nur aus dem Fernsehen kannte.“

Die kleine Gemeinde und mit ihr das ganze Land stehen seither unter Schock. Bei der Bekanntgabe von Informationen gehe es den Ermittlern nun vor allem darum, sensibel gegenüber denen zu handeln, die jemanden verloren haben, erklärte die Polizei.

Rätselraten über das Motiv

Über das Motiv ist weiterhin nichts bekannt. Die Beziehung zwischen der Täterin und den Opfern sei Teil der Ermittlung, so die Polizei. Der Beamte gab auch bekannt, dass Einsatzkräfte in den vergangenen Jahren mehrfach an der Wohnadresse der Verdächtigen im Einsatz gewesen seien. Dabei seien etwa auch Waffen sichergestellt worden. Er sprach auch von „psychischen Gesundheitsproblemen“ der mutmaßlichen Täterin, ohne weitere Details zu nennen.

Zur Identität der Verdächtigen sagte der Beamte: „Wir identifizieren die tatverdächtige Person so, wie sie sich selbst öffentlich und in den sozialen Medien identifiziert hat.“ Er könne aber sagen, dass die Täterin bei der Geburt als männlich registriert worden sei. Die Polizei habe derzeit keine Informationen darüber, ob die Verdächtige Mobbing und andere Diskriminierung an der Schule erlebt habe. Sie habe vor vier Jahren die Schule abgebrochen.

Tödlichster Vorfall seit 1989

Der kanadische Premierminister Mark Carney trat sichtlich berührt vor die Presse und gab bekannt, dass für die kommenden sieben Tage Staatstrauer gelte. Tumbler Ridge, Schauplatz des Vorfalls, nannte er „eine Stadt von Bergarbeitern, Lehrern, Bauarbeitern, Familien, die dort ihr Leben aufgebaut haben – Menschen, die immer füreinander da waren.“ Der Ort liegt Luftlinie rund 700 Kilometer nordöstlich von Vancouver.

Es handelt sich laut kanadischen Medien um den tödlichsten Vorfall dieser Art an einer Ausbildungsstätte in dem nordamerikanischen Land seit 1989. Damals erschoss ein 25-Jähriger an einer Fachhochschule in Montreal 14 Studentinnen, bevor er sich selbst das Leben nahm.

In Kanada gibt es viel seltener Schusswaffengewalt als im südlichen Nachbarland USA, wo es auch immer mal wieder zu Taten mit Schüssen an Schulen kommt. Experten führen das auf die deutlich strengeren kanadischen Waffengesetze zurück.