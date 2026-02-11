SPD und CDU verhandeln in Brandenburg über eine Koalition. SPD-Regierungschef Woidke sagt, wo ein Schwerpunkt des künftigen Bündnisses liegen könnte.

Potsdam/Neubrandenburg - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) setzt bei den Koalitionsverhandlungen mit der CDU auf eine Stärkung der Wirtschaft. „Wir wollen, dass das Land Brandenburg für wirtschaftliches Wachstum steht“, sagte Woidke im Interview der Zeitung „Nordkurier“. „Das gilt natürlich auch für Deutschland insgesamt, aber gerade unsere Region hat beste Chancen, auch in Zukunft eine der erfolgreichsten, wenn nicht sogar die erfolgreichste Region in Deutschland zu werden.“ Brandenburg wolle sich bei Wissenschaft und Forschung stärker mit Berlin verzahnen.

Der Regierungschef sieht die Wirtschaft als Schlüsselbereich. „Wir haben uns vorgenommen, dass wir die bürgerliche Mitte dieses Landes bei der nächsten Landtagswahl stärken wollen“, sagte Woidke. „Und zu diesem Anspruch gehört zuallererst, dass wir im wirtschaftlichen Bereich neue Impulse setzen wollen.“ Er betonte: „Der wirtschaftliche Erfolg entscheidet darüber, welche Mittel und Möglichkeiten man etwa in der Bildung oder der inneren Sicherheit hat, um weiter voranzukommen.“

Nach dem Bruch der bundesweit einzigen SPD/BSW-Koalition stehen die Zeichen auf Schwarz-Rot: Die SPD unter Landeschef Woidke und die CDU unter Landeschef Jan Redmann verhandeln seit mehr als drei Wochen über ein gemeinsames Bündnis. Bis Ende Februar oder Anfang März wollen beide Parteien möglichst einen Koalitionsvertrag vorlegen.