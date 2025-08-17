Die 45-Jährige ist in Schöneberg unterwegs, als ein Unbekannter vorbeigeht und sie transfeindlich beleidigt. Der Mann greift zu einer Glasflasche und verletzt ihren Begleiter.

Ein Streifenwagen der Polizei – in Schöneberg kam es zu einem transfeindlichen Angriff mit einer Glasflasche. (Symbolbild)

Berlin - Mit einer Glasflasche hat ein Mann in Berlin eine Transfrau bedroht und ihren Begleiter verletzt. Die 45-Jährige war am Samstagabend in der Schöneberger Motzstraße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen sei dann ein Unbekannter vorbeigegangen und habe sie transfeindlich beleidigt.

„Als sie und ihr Begleiter schließlich weitergingen, nahm der Unbekannte eine Glasflasche und sprang auf sie zu“, hieß es in der Mitteilung. Der Begleiter habe sich mit einem Stuhl, der auf dem Gehweg stand, schützen wollen.

„Der Unbekannte schlug dennoch mit der Flasche auf ihn ein und traf ihn an der Lippe“, teilte die Polizei mit. Dann sei er geflohen. Die Polizei machte später einen Verdächtigen ausfindig, der aber über eine Mauer entkam. Der verletzte Begleiter sei ebenfalls nicht mehr vor Ort gewesen.