Homburg - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den kompletten Saisonfehlstart abgewendet und den FC Homburg aus allen Pokalträumen gerissen. Der Bundesliga-Absteiger gewann in der ersten Runde des DFB-Pokals beim saarländischen Regionalligisten mit 2:0 (1:0). Die Tore im Waldstadion erzielten John Tolkin (24. Minute) und Alexander Bernhardsson (90.+10).

Störche-Coach Marcel Rapp hatte seine Elf im Vergleich zur letzten Heimniederlage gleich auf sechs Positionen verändert. Das zahlte sich aus. Der Favorit war von Anfang an die bessere Mannschaft. Die Norddeutschen spielten konzentriert und auch den gepflegteren Ball. Homburg musste meist reagieren und konnte sich selbst nur selten entfalten. Zwar hielt der Außenseiter beherzt dagegen, letztlich nutzte Kiel aber eine seiner Chancen zur Führung.

Nach der Pause hielt Kiel das Tempo gegen wacker kämpfende Homburger hoch. Steven Skrzybski und Jonas Therkelsen scheiterten am starken Michael Gelt im Homburger Tor. Auch in der Folge bewahrte der 23-Jährige sein Team vor einem höheren Rückstand. Zwar warf der FCH in der Schlussphase noch einmal alles nach vorn und drückte Kiel in die Defensive, der erste Saisonsieg gelang aber nicht mehr. Den feierten die Nordlichter, die noch einen Konter fast mit dem Schlusspfiff erfolgreich abschlossen.