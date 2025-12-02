weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Celle Angriffe auf Frauen - Polizei nimmt 37-Jährigen fest

Drei Frauen wurden in Celle attackiert und verletzt - nun hat die Polizei einen möglichen Täter gefunden. Was die Ermittler jetzt prüfen.

Von dpa 02.12.2025, 14:28
Die Polizei hat einen 37-Jährigen festgenommen. Die Ermittler prüfen, ob er für Angriffe auf mehrere Frauen in Celle verantwortlich ist. (Symbolbild)
Die Polizei hat einen 37-Jährigen festgenommen. Die Ermittler prüfen, ob er für Angriffe auf mehrere Frauen in Celle verantwortlich ist. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Celle - Nach Angriffen auf drei Frauen in Celle hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Behörde mitteilte, sitzt der 37-Jährige inzwischen in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, im November eine 70 Jahre alte Frau angegriffen und schwer verletzt zu haben. Die Polizei prüft, ob er auch für zwei weitere Angriffe auf Frauen im Oktober und November verantwortlich sein könnte. Dabei wurden eine 63-Jährige schwer verletzt und eine 21-Jährige in ein Gebüsch gezogen und gewürgt.