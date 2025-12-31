Berlin - Erneut ist es in der Silvesternacht in Berlin zu Angriffen auf Polizisten und Sanitäter gekommen. In Neukölln in der Hermannstraße und in Moabit hätten Menschen mit Feuerwerksraketen und Böllern auf Einsatzkräfte geschossen und geworfen, sagte Polizeisprecher Florian Nath. Bei Festnahmen von mutmaßlichen Tätern habe es weitere Angriffe gegeben.

In der Huttenstraße in Moabit sollen sich mehrere Hundert Menschen auf der Straße versammelt haben. Zum Teil soll die Stimmung sehr aggressiv gewesen in. In Spandau wurde ein Mensch durch die Explosion einer Kugelbombe leicht verletzt.