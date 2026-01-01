Die Berliner Polizei nahm mehr als 300 Menschen wegen gefährlichen Umgangs mit Feuerwerkskörpern fest.

Berlin - Die Zahl der kurzzeitigen Festnahmen wegen gefährlicher Böllerei und Abschießens von Raketen ist in der Silvesternacht in Berlin auf mehr als 300 gestiegen. Diese Zahl nannte die Polizei um kurz nach 1.00 Uhr. Meistens sei es um Missbrauch von Feuerwerkskörpern gegangen.

Sieben Verdächtige seien von der Polizei in sogenannten Unterbindungsgewahrsam genommen worden, um zu verhindern, dass sie weitere Delikte begehen. Etwa 15 Polizisten seien leicht verletzt worden. Viele davon erlitten laut Polizei Knalltraumata durch Böllerexplosionen.