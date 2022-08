Anlage für Cannabispflanzen bei 64-Jährigem entdeckt

Nordstemmen - Durch einen Sturz im Flur ist ein 64-Jähriger mit seinem Drogenanbau aufgeflogen. Im Wohnhaus des Mannes aus Nordstemmen im Landkreis Hildesheim sei eine Aufzuchtanlage mit mehr als 200 Cannabispflanzen entdeckt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Eigentlich waren die Einsatzkräfte am Sonntag wegen eines alkoholbedingten Sturzes zur Wohnung des 64-Jährigen gerufen worden. Der verletzte Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An seiner Wohnung hätten sich aber Hinweise ergeben, dass der Tatverdächtige Cannabis anbaue, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. 204 Setzlinge für Cannabispflanzen und UV-Lampen zur Aufzucht wurden bei einer Durchsuchung gefunden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.