Am vergangenen Freitag wurde in Magdeburg ein Mann in Gewahrsam genommen, weil er einen Anschlag geplant haben könnte. Nun werden erste Details bekannt.

Der 21-Jährige war am Freitag zunächst in polizeilichen Gewahrsam genommen worden. (Symbolbild)

Magdeburg - Der wegen möglicher Anschlagspläne festgesetzte 21-Jährige in Magdeburg ist nach Behördenangaben zuvor nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Das erklärte Birgit Specht, Direktorin des Landeskriminalamtes, bei einer Pressekonferenz. Am vergangenen Donnerstag sei eine Information des Bundeskriminalamtes bei den Landesbehörden eingegangen. Der 21-Jährige sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

Der Mann aus Zentralasien war am Freitag in Magdeburg in polizeilichen Gewahrsam genommen worden. Nach Angaben des Innenministeriums sollte dadurch ein möglicher Anschlag auf größere Menschenmengen verhindert werden. Der Mann befindet sich aktuell in Vorbereitungshaft.

Der 21-Jährige war im Juni 2024 mit einem Visum nach Deutschland eingereist und hat im März eine Ausbildung zum Pflegefachmann begonnen. Das Innenministerium bereitet eine Abschiebung vor.