Leipzig - RB Leipzig spielt im Februar nur einmal samstags in der Fußball-Bundesliga. Aus den heute veröffentlichten Ansetzungen bis März geht hervor, dass die Sachsen beim 1. FC Union Berlin am 1. Februar zum Top-Spiel um 18.30 Uhr antreten. Die Spiele gegen Aufsteiger FC St. Pauli (9. Februar, 17.30 Uhr) und den 1. FC Heidenheim (23. Februar, 15.30 Uhr) finden jeweils am Sonntag statt.

Am Freitagabend (14. Februar) tritt Leipzig beim FC Augsburg an. Das Spiel gegen den FSV Mainz 05 am 1. März findet dann wieder zur klassischen Bundesliga-Zeit am Samstag um 15.30 Uhr statt.