Berlin - Bei antisemitischen Angriffen sind in Berlin-Neukölln und Kreuzberg mehrere Männer verletzt worden.

In der Sonnenallee wurden am Donnerstagnachmittag zwei Männer aus einer Gruppe von 30 bis 40 Menschen heraus attackiert, wie die Polizei mitteilte. Die Angreifer schlugen die beiden Opfer im Alter von 20 und 23 Jahren nach ersten Ermittlungen mit den Fäusten gegen die Köpfe und besprühten sie mit Reizgas. Anschließend flüchtete die Gruppe. Die Männer erlitten Schwellungen im Gesicht, hatten Atemnot und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Hintergrund des Angriffs sollen Äußerungen der beiden Männer zum Nahostkonflikt gewesen sein.

In der Yorckstraße in Kreuzberg griffen am Donnerstagabend zwei vermummte Männer einen 26-Jährigen an und bezeichneten ihn als Juden. Sie sprühten ihm Reizgas ins Gesicht und flüchteten. Der Mann erlitt Schmerzen an den Augen. In beiden Fällen ermittelt der für politisch-extremistische Taten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamtes.