Er sieht schön aus, doch der viele Schnee bringt nicht nur Gefahr, sondern macht vor allem viel Arbeit. Götz Harbart aus Laatzen bei Hannover schaufelt Schnee - und hat eine klare Meinung dazu.

Laatzen - Wintersturm „Elli“ bringt so viel Schnee wie lange nicht mehr - das macht das Schneeschippen ausgesprochen mühsam. „Kaum bist du fertig, geht es wieder los“, sagt Götz Harbart, ein Anwohner aus Laatzen bei Hannover, beim morgendlichen Schneeschaufeln vor seinem Haus. „Das wird ein langer Tag.“ In den vergangenen Jahren habe er vergleichbaren Schneefall kaum erlebt: „Der Schnee kommt von allen Seiten.“

Harbart hat klar vor Augen, was der Tag des Wintersturms bringen wird: „Entweder wir schippen im Kreise jetzt Schnee, oder wir gehen zur Arbeit. Und das werde ich jetzt wohl tun.“ Auf die Frage, ob er es bei dem Wetter mit dem Auto überhaupt zur Arbeit schaffen werde, sagt er schmunzelnd: „Mit Allrad wird alles wohl schon funktionieren.“